GF Vip, Delia Duran è scatenata con Antonio: «Ho una voglia matta di farlo con te e Alex»

Delia Duran è scatenata. I giorni passano all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in attesa che Alex Belli varchi nuovamente la porta rossa, sua moglie stuzzica Antonio Medugno. A breve l'attore tornerà all'interno della casa più spiata d'Italia, ma sua moglie si lascia andare a delle confidenze davvero hot.

Leggi anche > GF Vip, Basciano sorprende Sophie per San Valentino: ecco la lettera romantica per lei

Già nei giorni passati, Delia si era avvicinata molto al bell'Antonio tanto da arrivare a confidargli di essere interessata a lui. La stessa showgirl venezuelana, parlando con Nathaly Caldonazzo ha ammesso il suo interesse nei confronti del giovane modello. Ma Nathaly ha frenato gli spiriti bollenti di Delia, facendo notare che Antonio è intimidito dalla differenza di età.

Delia Duran, però, non si è arres. E sta continuando a flirtare con Antonio Medugno. La moglie di Alex Belli, dopo averlo rassicurato sul televoto dicendogli che lunedì non sarebbe uscito, si è avvicinata al giovane sussurrandogli all’orecchio: «Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex». Antonio Medugno non è apparso imbarazzato, ma anzi l’ha presa a ridere e ha replicato: «Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate». Delia Duran a quel punto ha chiarito: «Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando».

Alex e Delia hanno sempre dichiarato di avere quell'amore libero al centro di tante polemiche. E sembra proprio che questa volta Delia voglia rendere il «favore» a suo marito. Delia Duran, infatti, in passato ha sempre condiviso le frequentazioni di Alex, ma mai il contrario... che adesso tocchi ad Alex condividere la moglie con un altro uomo?

A breve Alex entrerà nella casa e, sicuramente, non ci sarà da annoiarsi. La coppia dovrà chiarire molte cose e quel tanto discusso triangolo amoroso potrebbe presto trasformarsi in un quadrato...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA