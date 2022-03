Gf Vip, Alex Belli ha dimenticato Soleil, ora il suo cuore è solo per Delia: «Amore indissolubile»

Nonostante sia uscito (per la seconda volta) dal Gf Vip, Alex Belli continua a tenere banco dentro la Casa più spiata d'Italia e a mostrare tutte le sue abilità di seduttore. Dopo avere cambiato di nuovo le regole del gioco ed essere passato con Delia Duran dall'amore condiviso all'amore esclusivo, l'ex vippone prosegue a interpretare il suo copione da Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Leggi anche > Alex Belli, l'ex moglie Katarina lo accusa: «Era un ragazzo pulito, il successo l'ha cambiato»

Soleil Sorge. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

Alex Belli e la dischiarazione di «amore indissolubile» a Delia Duran

Certe bravate come l'immersione nel Mar Rosso con un cartello dedicato alla moglie Delia non sono state apprezzate da tutto il pubblico, sta di fatto che l'ex gieffino resta l'argomento di conversazione preferito nello studio di Alfonso Signorini.

Consapevole dell'indice di gradimento televisivo, Alex Belli ha deciso di rivolgere alcune parole speciali alla Duran, a corredo di un breve video andato in onda durante la puntata del Gf Vip di ieri sera.

«Abbiamo lottato tanto per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l'ennesima prova per noi!! Ma l'amore indissolubile è più forte di tutto» ha scritto Belli dal suo profilo, dando prova di avere ormai sciolto l'amletico dubbio tra Delia e Soleil e di essere pronto a una nuova vita con la modella venezuelana.

Le parole di Delia Duran

A proposito del marito, la Duran nel breve video ricondiviso dall'ex gieffino confessa: «Con Alex inizia la mia rinascita. Mi ha dato quella forza di andare avanti e dire: 'Tu sei caduta, però ti aiuterò a rialzarti'. Secondo me sarà un padre meraviglioso perché sa fare di tutto, non ho trovato nessuno uguale a lui». Insomma dopo 170 giorni e 46 puntate, fra Alex e Delia sembra essere tornata finalmente la pace. Sarà tutto vero? E, soprattutto, cosa ne penserà Soleil?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA