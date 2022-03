GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: oltre all'amore, un programma in tv

Finita l’avventura al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero tornare in televisione con un programma insieme. Da quanto riporta il settimanale Vero Tv, potrebbe essere una sit-com, che dovrebbe andare in onda sulla reti Mediaset. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli forniti dalla rivista.

Leggi > Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, proposta di nozze da sogno: i dettagli del matrimonio

Di certo, i due fanno sul serio: dopo la fine del GF Vip hanno intrapreso una convivenza a Milano, dandone l’annuncio sulle pagine del settimanale Chi. Alessandro, dunque, ha deciso di rientrare in Italia: da tempo viveva a Madrid, dove aveva aperto un ristorante con alcuni soci. Dopo l’incontro con la Codegoni ha optato per la vita da pendolare tra Italia e Spagna.

E sembra che Alessandro Basciano abbia conquistato anche la famiglia dell’ex tronista di Uomini e Donne: è stata la madre di Sophie, la signora Valeria, a trovare l’appartamento che la figlia condividerà con il nuovo fidanzato. Alessandro ha voluto presentare a Sophie Codegoni il figlio Nicolò, nato da una precedente relazione. L’ex gieffina ha subito instaurato un ottimo legame con il bambino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA