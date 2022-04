GF Vip, le dichiarazioni di Belli su Lulù e Manuel scatenano l'ira della principessa: ecco cosa ha fatto

Dopo le dichiarazioni di Alex Belli, ieri a Pomeriggio 5, sulla fine della relazione fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo su cui ha rivelato qualche dettaglio in più, è arrivata la replica di Lulù che non ha gradito il suo intervento.

Leggi anche > Gf vip, fine della love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù: Alex Belli racconta un retroscena inedito

Alex Belli ha rivelato che i due, ormai, ex fidanzati hanno iniziato a discutere animatamente al telefono mentre Lulù era impegnata con le sorelle in uno shooting fotografico alla AXB Factory. «Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano» ha detto Belli, scatenando le ire di Lulù e pare anche della sorella. Infatti, Lucrezia Selassié la princess, come hanno subito notato i suoi fan, ha eliminato dal suo profilo Instagram un post che faceva riferimento allo shooting, così come le relative stories in evidenza. Immagini spensierate, dove Belli e le Selassié apparivano sereni e felici insieme come dei veri amici. Sembrerebbe che l’amicizia fra loro sia arrivata al capolinea.

A supportare Lulù, c'è anche la sorella Jessica Selassié, vincitrice del GF, che ha infatti messo mi piace a dei tweet critici nei confronti dell’attore. «Lulù ha tolto il post con le foto di AB per me a conferma che lui ha detto stron*ate e punto» ha scritto un utente. Per, ora, però entrambe le sorelle infatti, continuano a seguire Belli su Instagram: si attendono news.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA