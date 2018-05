Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Ci vorrà un po’ di tempo per riparare le crepe, ma ne usciremo vincitori”., inquilina di quest’edizione del, non ha lasciato il fidanzato Raffaele Rea nonostante il vacillamento all’interno della casa per Luigi Favoloso e Alberto Mazzetti: “Raffaele è rimasto deluso da qualche mio atteggiamento nei confronti di Alberto - ha fatto sapere a "NuovoTv" - Sto cercando di fargli capire che a un certo punto, lì dentro, si ha bisogno di un appoggio, perché ci si sente soli”.Quando recitavano nei panni di Tarzan e Jane c’è stato un bacio (“La scena del bacio era scritta sul copione che dovevamo seguire. Anche quando ci siamo baciati in confessionale, ci era stato chiesto dalla produzione. Non c'è stato alcun bacio volontario tra noi. È giusto specificarlo”), ma tra i due non c’è futuro: “Assolutamente no. Per lui provo grande stima e affetto, mi ha sostenuta tanto nella Casa. Ma è solo un amico”.Neanche con Favolo c’è stato niente: “Lui ci ha provato, ma io mi sono tirata indietro e non è successo nulla. Dopo quell’episodio mi ha chiesto due volte di entrare in confessionale con lui, ma ormai avevo capito il motivo e mi sono allontanata…”.