Gessica Notaro, sui social le foto del nuovo intervento: «Tornerò ad avere il mio viso di prima»

Gessica Notaro potrebbe presto rivedere allo specchio il suo vero volto. A quattro anni da quell’aggressione che l’ha sfigurata, da parte del suo ex compagno, la modella si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per riavere i suoi lineamenti: un lungo e tortuoso percorso durato tanto tempo, ma che ora la vede emozionata.

Le foto, Gessica le ha condivise sul suo profilo Instagram: «È un momento di svolta nella mia vita, la felicità è alle stelle. Sono commossa, piango di gioia», ammette la Notaro, lo scorso anno a Ballando con le stelle. Non è la prima operazione a cui si sottopone, ma questo potrebbe avere qualcosa in più: «Si inizia a lavorare non più solo sulla funzionalità ma anche sull’estetica - scrive - quest’intervento mi consente di tornare a vedermi con i lineamenti di prima». Un grido di speranza e un esempio anche per le tante donne che purtroppo ogni giorno sono vittime delle violenze e delle aggressioni delle persone che dovrebbero amarle.

