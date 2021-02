Gerry Scotti nonno social, la prima foto con la nipote: «È da un po’ che non vi saluto…»

Prima foto di Gerry Scotti nei panni di nonno mentre porta a spasso la nipote Virginia. Gerry Scotti passa dalla poltrona di “Tu si que vales” al parco, dove si rilassa e spinge il passeggino con a bordo la piccola Virginia.

GERRY SCOTTI NONNO CON LA NIPOTE VIRGINIA

Gerry Scotti ha condiviso una foto che lo vede spingere allegramente il passeggino delle nipote e approfitta della didascalia per salutare ironicamente i follower dopo una piccola assenza al social: “È da un po’ che non vi saluto – ha scritto su Instagram - sono molto impegnato.......”. Numerosi i commenti da parte dei fan e dai tanti amici vip come Linus e Rudy Zerbi, suo collega giudice in tv a “Tu si que vales” che sembra invidiare un po’ la sorte della piccola Virginia e commenta: “Voglio essere tuo nipote!!!”.

GERRY SCOTTO NONNO: "CON MIA NIPOTE MI RIMBAMBIRÒ..."

Gerry Scotti aveva dato in tv a Verissimo la notizia della dolce attesa della moglie del figlio Edoardo Scotti (classe 1992 e di professione aiuto regista) e aveva previsto che l’arrivo della prima nipote gli avrebbe cambiato definitivamente la vita: “Come tutti i nonni – aveva svelato in tv - anche io mi rimbambirò”. La piccola poi si chiama come lui dato che Gerry Scotti è il nome d’arte di Virginio Scotti.

