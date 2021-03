Gerry Scotti e il matrimonio con Gabriella Perino: «Posizioni diverse, faticato a superare il fallimento delle prime nozze»

Gerry Scotti e il matrimonio con la compagna, Gabriella Perino. Gerry Scotti, tornato al timone di “Striscia la notizia”, confessa di non essersi ancora sposato con Gabriella Perino per il trauma generato dal divorzio dall’ex moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991: “Ho faticato - ha svelato il conduttore - a superare il fallimento delle prime nozze”.

GERRY SCOTTI E IL MATRIMONIO CON PATRIZIA GROSSO

Gerry Scotti si è separato dall’ex moglie Patrizia Grosso nel 2009 e recentemente il loro figlio, Edoardo, li ha resi nonni della piccola Virgilia: “Il problema – ha raccontato in un’intervista a” Intimità” - è che se qualcuno mi chiede qual è l’esperienza che ho fatto fatica a vivere, a digerire e a superare io risponderei che è stato il fallimento del mio matrimonio. E quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire 'Bis, bis'. Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità, ci arriverò”

Il matrimonio di Gerry Scotti con Gabriella Perino sembra che prima o poi si celebrerà comunque: “Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse. Lei aveva scelti di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 18:21

