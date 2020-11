Gerry Scotti a casa dopo il ricovero per il Covid: «Finalmente! Abbraccio chi ha vissuto con me quest'esperienza»

Gerry Scotti torna a casa dopo il ricovero in ospedale a causa del Covid. Ad annunciarlo lo stesso Gerry Scotti, davvero felice, dal suo account Instagram dove commenta: “A casa, finalmente”.

Gerry Scotti con un selfie allo specchio, con indosso ancora la giacca, fra le quattro mura domestiche, ha reso noto il suo ritorno in famiglia dopo il breve periodo passato in ospedale “A casa, finalmente – ha scritto nella didascalia della condivisione - Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò ❤️”.

Lo scorso 26 ottobre si è sparsa la notizia della positività del conduttore al Covid: Gerry non è mai andato in terapia intensia ma ha preferito recarsi da solo presso la struttura sanitaria una volta viste peggiorare le sue condizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 16:35

