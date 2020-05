Georgina in versione casalinga sexy per Ronaldo. Il bucato in perizoma fa discutere

Ho trovato cosa ho in comune con cristiano Ronaldo.....lo stendino da 19.90€.... — Il Vecchio (@er_vecchio) May 1, 2020

Non ho notato che stendesse i panni, ero impegnato ad osservare il panorama sullo sfondo... 🤭 — enzoh (@enzo_acca) May 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Maggio 2020, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Cristiano Ronaldo sta passando la quarantena nella sua città natale, Madeira, per stare accanto alla madre ricoverata in ospedale dopo un ictus, con lui tutta la famiglia. Su Leggo.it tutte le novità su RonaldoQuarantena dorata pera Madeira in una villa super lusso, con lui anche Georgina Rodriguez e tutta la sua famiglia. La splendida modella non si tira indietro quando si tratta di faccende domestica, e come una normale casalinga fail bucato con una piccola eccezione. In uno degli ultimi scatti postati sul suo account Instagram Gergina veste i panni di casalinga sexy stendendo il bucato in perizoma. Il post ha ricevuto oltre 2 milione di like. Il lato B della modella fa discutere e come sempre sui social in tantissimi hanno fatto ironia: «Georigina stende i panni proprio come facciamo noi».