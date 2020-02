Anche il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è arrivato a Sanremo. Il cinque volte Pallone d'oro è alloggiato in una suite dell'hotel Royal. Si apprende da fonti qualificate. Il campione della Juventus è in città per stare vicino alla compagna Georgina Rodriguez che questa sera sarà impegnata con Amadeus sul palco dell'Ariston. A quanto si apprende, per Cristiano Ronaldo sarebbe prenotato un posto nelle prime file della platea dell'Ariston. La compagna del campione bianconero, Georgina Rodriguez, è una delle "signore del festival", protagonista della terza serata.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 20:13

