Georgina Rodriguez, da Cristiano Ronaldo fino a 100mila euro al mese per le spese familiari

Quella di Cristiano Ronaldo è una famiglia abbastanza esosa: almeno secondo Telecinco, che ha rivelato come CR7 ogni mese metta a disposizione della compagna Georgina Rodriguez dai 50mila ai 100mila euro per le sue spese e per accudire i figli. Non che ne abbia bisogno, visto che la bella Georgina, reduce dal palco di Sanremo , riesce a guadagnare anche ottomila euro per ogni postpubblicato e centinaia di euro per ogni intervista. Per quanto riguarda la serata al Festival, intanto, la compagna di Cristiano Ronaldo ha devoluto il suo compenso all'ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino.