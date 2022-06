Georgina Rodriguez a spasso con i figli, il look acqua e sapone e le forme addolcite dalla gravidanza

Georgina Rodriguez a spasso con i figli nella strade di Madrid. La compagna di Cristiano Ronaldo è stata vista per le strade della capitale spagnola insieme ai loro figli, dopo essere stata in vacanza a Maiorca e Ibiza. La Rodriguez indossava dei leggins e un top da yoga, in scarpe da ginnastica e senza trucco mettendo in evidenza le forme addolcite dalla recente nascita della loro bambina.

Dopo la terribile perdita dell'altro gemellino Georgina sembra concentrarsi sui suoi bimbi rascorrendo tempo con loro. Dopo il soggiorno nella villa enorme in cui sono stati in vacanza, dotata di una palestra privata, una piscina circondata da palme, diverse vasche idromassaggio, un campo da beach volley, un campo da calcetto e, stando ai rumors, anche una "stanza erotica sotterranea", ha ripreso la sua vita di sempre, almeno fino alla prossima vacanza.

Mentre il partner Ronaldo si prepara a tornare a Manchester per l'allenamento pre-stagionale, Georgina è tornata a Madrid dove è apparsa in grande forma. Ad accorgersene anche i partecipanti della sfilata di moda ad Arles a cui la Rodriguez ha preso parte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 16:15

