Georgina Rodriguez, il superlusso della compagna di CR7: sfoggia gioielli per un milione di euro

Un lusso super, ostentato sui social, per Georgina Rodriguez. La influencer spagnola, compagna di Cristiano Ronaldo e tra i protagonisti di Sanremo 2020, ha infatti pubblicato una 'storia' su Instagram in cui sfoggia gioielli per un valore complessivo da capogiro.

La 26enne modella e influencer, divenuta famosa a livello globale proprio grazie al fidanzamento con il fuoriclasse portoghese della Juventus, può vantare la bellezza di oltre 16 milioni di follower, a cui ha mostrato alcuni degli articoli di gioielleria più pregiati. Lo riporta anche ABC.es, che ha calcolato una stima del valore complessivo degli articoli sfoggiati in una sola foto da Georgina Rodriguez.

In una Instagram Story pubblicata qualche giorno fa, infatti, Georgina Rodriguez ha sfoggiato un orologio Patek Philippe (dal valore di oltre 40mila euro), un bracciale di diamanti (dal valore di almeno 30mila euro), ma soprattutto un vistosissimo anello composto da una pietra di zaffiro e circondata da diamanti (che potrebbe costare più di 800mila euro). L'ultimo, costosissimo articolo sembrerebbe essere un regalo di San Valentino di Cristiano Ronaldo, che per la sua compagna non bada a spese. Il valore complessivo dei gioielli messi in mostra da Georgina Rodriguez, quindi, potrebbe raggiungere, se non superare, il milione di euro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 14:17

