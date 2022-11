Georgina Rodriguez, il sorprendente cambiamento fisico: ecco com'era prima di conoscere Cristiano Ronaldo

Che la chirurgia estetica aiuti è sempre più una certezza. I cambiamenti fisici che si possono ottenere sono davvero sorprendenti e, proprio come suo marito, anche Georgina Rodriguez negli anni è diventata una delle donne più desiderate al mondo. Anche Cristiano Ronaldo è spesso soggetto di critiche per aver modificato i suoi lineamenti, ma adesso sotto ai riflettori è finita la moglie. In un video su TikTok, diventato subito virale, infatti, ecco spuntare le immagini di come fosse prima di conoscere il fenomeno portoghese.

Leggi anche > Gisele Bundchen e Tom Brady, il gossip si infiamma: «Il divorzio? Colpa di Cristiano Ronaldo»

I ritocchini

Il cambiamento di fisico e di stato sociale di Georgina Rodriguez è evidente. E il giornale spagnolo Marca sta svelando poco a poco i segreti della coppia, come quello riguardante l'aspetto della showgirl che, prima di conoscere Cristiano Ronaldo, lavorava come commessa da Gucci. Adesso tutto è più facile da dimostrare. Perché finalmente sono uscite le foto di come era prima di conoscere suo marito. I ritocchini sono davvero evidenti. Ma prima di passare alle immagini, è stata lei stessa a raccontare come ha conosciuto il campione del Manchester United e in che situazione. In un documentario Netflix, Georgina racconta la sua storia e non nasconde il suo cambiamento fisico.

«Come ho conosciuto Cristiano»

«Era un giorno d'estate. Lavoravo da Gucci. Dovevo uscire alle 5, ma un collega mi chiamò chiedendomi di rimanere mezz'ora in più per assistere un cliente. Quando stavo uscendo dal negozio, un uomo molto bello, alto quasi due metri, è apparso, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Bellissimo. Ho pensato: cosa c'è che non va in me? Non volevo neanche guardarlo, mi vergognavo molto». Questo il primo incontro con CR7 che ha dato il via alla loro storia d'amore.

Spunta il video

Intanto, da un account di fan è circolato un video di TikTok con foto di Georgina Rodriguez quando per l'appunto lavorava da Gucci. Immagini subito diventate virali. Le reazioni social sono state tra le più disparate. Chi reputa che un cambiamento così evidente non sia giusto e chi, invece esalta la sua trasformazione con frasi euforiche come: «Ora è lei che compra da Gucci»; «Quanto è divina»; «La vera Cenerentola». Nel frattempo lei si gode la sua celebrità e la sua bellezza, ringraziando l'ottimo lavoro fatto dal chirurgo...

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA