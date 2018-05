Georgette Polizzi sta meglio: «Sono tornata ad usare le mani». E ringrazia i fan sui social

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

: sembrano arrivati i primi miglioramenti per, ex protagonista di Temptation Island, di professione stilista, che ha raccontato i progressi sul suo profilo Instagram. Georgette è tornata ad usare le mani, brandendo i pennelli, e si è detta molto emozionata.«Qualche giorno fa non sono riuscita a fare molto, oggi invece ho preso in mano i miei pennelli.. Non vi dico l’emozione… non vi dico quanto forte ha battuto il mio cuore!! - ha scritto nel suo ultimo post - Mi hanno detto che le mie mani ci metteremo un bel po’ a recuperare al 100% ma ho voluto provare lo stesso e appena ho appoggiato il pennello qualcosa è scattato e improvvisamente tutto è sembrato così naturale!».Georgette è ricoverata per una: tuttora è su una sedia a rotelle, ma pian piano le sue condizioni migilorano, e la ragazza non si perde d’animo, come testimonia quotidianamente sui suoi profili social. In tanti tra i suoi fans e anche tra chi ha imparato a conoscerla più recentemente, le stanno vicini: «Grazie a voi Pollini - ha scritto ringraziandoli - che mi avete sostenuta continunando ad acquistare le mie creazioni. Anche questo mi sta aiutando a tornare la Polly di sempre!».