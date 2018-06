Georgette Polizzi choc: «Dovrò vivere sulla sedia a rotelle, la malattia si è impossessata di me»

È giallo sulla relazione traSul web davano la coppia "scoppiata" a causa di una lettera inviata al settimanale DiPiù. DalleStories di Georgette arriva la verità: le parole sono solo una dedica al suo uomo.Georgette Polizzi sta lottando contro lae potrebbe smettere di camminare. «Caro Davide - scrive nella lettera - ti scrivo con le lacrime agli occhi dopo una lunga giornata di riflessioni. Stai dormendo accanto a me e potrei svegliati, per dirti tutto in faccia, perché ami la franchezza, senza tanti giri di parole. Ma per fare questo, ora, mi servirebbe un coraggio che non ho. Perché io ti amo e, se sto per dirti parole che ti faranno soffrire, è solo ed esclusivamente perché agisco in nome dell’amore che mi lega a te. […] Davide, penso che sia meglio porre fine alla nostra storia: dobbiamo prendere due strade diverse. Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi, a volte tortuosi, ma il baratro nel quale ora sono caduta, e nel quale inevitabilmente sei caduto anche tu, non deve essere senza uscita, almeno per te.Tu, infatti, hai tutto il diritto di vivere la tua vita, di ridere, di scherzare, insomma di sentirti leggero. E io ora tutta questa leggerezza non posso più garantirtela. A meno che la ricerca non faccia il miracolo di trovare una cura, al momento la mia vita è segnata. […] L’idea di stare sola mi terrorizza. Ma ancora di più mi terrorizza l’idea di doverti condannare a una malattia che non è la tua. Tu hai un lavoro che ti soddisfa, sei un manager di successo, e potrai rifarti una vita lontano da me senza che la tua carriera possa essere intaccata dai miei problemi. […] Non c’è notte in cui io non mi svegli pensando a tutto quello che ti sto togliendo. Ti amo, Davide, e per questo ho deciso di lasciarti vivere una vita migliore lontano da me».Sembrava che lo avesse lasciato e invece dalle Instagram Stories arriva la smentita: «Vi chiedo scusa se mi faccio vedere in questo stato pietoso, ma ero di pulizie di casa perché mi sento bene. Avevo il telefono nell’altra stanza ed ho trovato 2500 messaggi e chiamate di familiari e amici. Io non ho lasciato Davide, ma stiamo scherzando? Il mio telefono scoppia».«La lettera che è uscita su DiPiù - continua - è stata fatta perché non volevo fare un’intervista ed era più una dedica d’amore. Come dire se io sono un peso per te, è giusto che trovi qualcosa di meglio. Io non ho mai detto di voler lasciare Davide, assolutamente. Il titolo non l’ho scelto io. Un titolo civetta, così che la gente va lì e legge. Già la situazione non è semplice per me, è un momento delicato e non voglio avere queste rotture. Non voglio dire che i giornalisti sono delle brutte persone, ma con alcuni titoli sbagliano».