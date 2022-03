Georgette Polizzi, fiocco rosa per l'influencer e il compagno Davide: «Il nostro miracolo Sole» IL POST

Un raggio si Sole nella vita di Georgette Polizzi e del compagno Davide Tresse. L'influencer ha dato alla luce la sua bambina che ha definito un ‘miracolo‘. Dopo un passato segnato da molti ostacoli, tra cui il più grande la sclerosi multipla, l'ex concorrente di Temptation Island si è affidata alla procreazione medicalmente assistita per intraprendere una gravidanza: la sua infertilità non era causata dalla malattia, specificò, ma da un intervento subito in passato. Su Instagram Georgette ha postato delle foto dove bacia il suo Davide Tresse, con cui ha partecipato a Temptation nel 2016, mentre stringe tra le braccia la sua prima figlia.

Sotto il post, l'annuncio: «21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano di gioia».

