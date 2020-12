George Clooney: «I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi». Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show

Baby Clooney VS papà George. Il bell’attore ha svelato al Jimmy Kimmel Show che i due gemelli di tre anni, Ella e Alexander, avuti dalla moglie Amal Alamuddin, parlano un italiano fluente - George Clooney possiede dal 1995 villa Oleandra sul lago di Como - e utilizzano la lingua di Dante per prendere in giro i loro genitori.



«Né io, né Amal parliamo italiano mentre i gemelli sì. Abbiamo dato loro un’arma contro di noi, siamo stati due stupidi» ha spiegato tra il serio e il faceto.

Il risultato? «Utilizzano l’italiano come loro “linguaggio segreto” anche per mandarci a quel paese - ha continuato facendo una “imitazione” gesticolante dei figlioletti - Quando dico di riordinare le loro stanze, mi rispondo, “Ehi, papa (papà, ndr) stronzo”».

L’attore, attivista dei diritti umani e imprenditore di successo (ramo superalcolici con Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford, ndr), a 59 anni è apparso abbronzato e sempre affascinante, in jeans e giubbottino nero.

Durante il talk show ha spiegato che, durante il lockdown, è stato lo chef di famiglia, perché la cucina non è proprio il forte di Amal.

