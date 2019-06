Un pranzo con George Clooney e la moglie Amal nella villa di Como: il sogno può diventare realtà

Lunedì 3 Giugno 2019, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pranzo connella sua splendidaè il desiderio di molte fan. Il sogno sta per diventare realtà per qualcuno di loro perché l'attore e sua moglie Amal hanno lanciato un contest per vincere un pranzo in compagnia della coppia. Si tratta di un'asta di beneficenza, come spiega il divo di Hollywood in un video diffuso sui social.Per partecipare basta fare una donazione a favore dellache si occupa di combattere le violazioni dei diritti umani nel mondo. Clooney spiega le modalità nel filmato: basta andare sullae procedere con la donazione. Si potrebbe competere anche senza donare soldi, ma sarebbe carino un contributo alla causa prima di presentarsi in casa Clooney. L'appuntamento è fissato per metà luglio aSi possono donaree maggiore sarà la donazione e maggiori daranno le possibilità di vincere. Le due persone che avranno la meglio potranno degustare con George e Amal alcuni dei migliori prosecchi italiani, salumi e formaggi e avranno un biglietto aereo di andata e ritorno per due più il soggiorno in un hotel a 4 stelle.Nella clip Clooney scherza sulla sua popolarità e sulla fama della moglie in un dialogo con il regista. «Ciao, Sono il marito di Amal, Clooney George e vorremmo invitarvi a venire con noi al Lago di Como». Poi chiede al regista: «Sei sicuro che è così che vuoi che lo dica?». Il regista risponde: «Sì, la gente ama veramente Amal. Questo è davvero il punto di forza».La particolarità del concorso è che esclude proprio i fan italiani. Secondo il regolamento i residenti nel Belpaese non possono partecipare così come quelli di Belgio, Cuba, Iran, Iraq, Corea del nord, Singapore, Sudan, Siria e Thailandia.