George e Charlotte (che rimprovera Louis) baby-star del Giubileo: l'outfit dei principini spopola

Piccoli principi, grandi protagonisti a Londra. I tre figli di Kate e William hanno sfilato alla parata del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta a bordo della carrozza reale insieme alla madre, la duchessa di Cambridge e alla duchessa di Cornovaglia Camilla Shand, sposata dal 20025 con il principe di Galles, Carlo d'Inghilterra. I tre principini salutavano la folla rispettando rigorosamente il cerimoniale, impeccabilmente vestiti per l'occasione.

La Regina Elisabetta si affaccia dal balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino. «Guardiamo al futuro con entusiasmo» Foto

L'outfit scelto per i tre piccoli principi

Charlotte, 7 anni compiuti il 2 maggio scorso, era impeccabile nel suo vestitino vestito blu, in chiffon di Patachou, con gonna a balze e maniche a farfalla. Il principino Louis, 4 anni festeggiati il 23 aprile, ha rubato la scena indossando un abitino da marinaio bianco e blu che ricorda in maniera sorprendente quello indossato dal papà William alla sua stessa età all'evento Trooping the Colour del 1985. Il figlio maggiore del principe William e Kate Middleton, il principe George, di otto anni, è salito sulla carrozza reale indossando un elegante abito blu scuro, con cravatta blu abbinata.

E Charlotte rimprovera Louis

Durante la sfilata non è sfuggito al pubblico presente un piccolo battibecco tra Charlotte e Louis. La principessina ha infatti redarguito il fratellino di 4 anni che salutava la folla con troppo entusiasmo: lo ha fatto ovviamente in maniera “regale”. Con la manina destra ha infatti fermato quella del piccolo Louis agitava la sua un po' troppo veementemente. Un gesto velocissimo, che però è stato ripreso dalle telecamere che seguivano la carrozza reale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA