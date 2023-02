Gene Gnocchi diventa nonno: «Ciao piccolo Eugenio, emozione unica». La tenera foto sui social

di Redazione web

Gene Gnocchi è diventato nonno del piccolo Eugenio e lo ha annunciato tramite i suoi profili social. Il comico ha infatti, condiviso una dolce foto che lo ritrae con il neonato in braccio. Su Twitter e su Instagram gli utenti hanno lasciato migliaia di like e commenti e hanno scritto le congratulazioni più affettuose a Gene che ha rivelato di essere davvero molto emozionato per l'arrivo del suo nipotino.

Gene Gnocchi a Verissimo: «Con il Covid ho perso cari amici, ma questo non mi ha tolto la voglia di ridere e far ridere»

Rocco Siffredi citato in chiesa: Gene Gnocchi accusato di «blasfemia»

La foto di Gene Gnocchi con il nipotino

Maglione nero, un paio di jeans, mascherina e in braccio il suo nipotino Eugenio. È questa la foto che Gene Gnocchi ha condiviso sui propri canali social scrivendo la dolce didascalia: «I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione» con tanto di cuore rosso. Il comico ha occhi solamente per il suo piccolo bambino che nell'immagine sta dormendo in modo beato.

Gene Gnocchi e la famiglia

Gene Gnocchi è molto affezionato alla sua famiglia e non lo ha mai nascosto. Di recente suo fratello Charlie Gnocchi ha partecipato al Grande Fratello Vip: è rimasto all'interno della casa diverse settimane, salvo poi uscire e quindi perdendo al televoto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA