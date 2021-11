Giampiero Galeazzi, l'addio di Mara Venier in uno straziante post su Instagram

Mara Venier è stata tra le prime ad unirsi al dolore e al lutto per la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Alla scoperta della notizia, in molti hanno lasciato un ultimo saluto social al «Bisteccone» e, tra questi, non poteva di certo mancare proprio Mara Venier che con lui ha condiviso tanto a Domenica In. Ex canoista, cronista e inviato per la Rai e conduttore, in quello che è stato uno dei momenti d’oro di Domenica In.

Proprio nel noto talk domenicale, Giampiero Galeazzi era tornato a mostrarsi al pubblico che tanto lo aveva amato, insieme alla sua compagna televisiva di sempre, Mara Venier. La conduttrice sul suo profilo Instagram ha detto addio al collega e amico con una tenera dedica e uno scatto preso proprio da un’intervista realizzata a Domenica In. «Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita …..💔💔💔💔RIP #giampierogaleazzi». Questa la didascalia al post piena di affetto che sta emozionando il web. «Se ne va un pezzo della mia vita, un fratello», ha aggiunto Mara raggiunta dall'agenzia Adnkronos.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 13:37

