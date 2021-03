di E.C.

Gaia "fuori di seno" sul palco dell' Ariston . Il top bianco scende giù e si vede tutto... Fan entusiati: «Stupenda». Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita a Sanremo. La cantante si è presentata sul palco con una sexy tutina bianca. Ma un movimento di troppo ha fatto intravedere qualcosa... E i social sono impazziti.

La performance di Gaia - che partecipa per la prima volta al Festival - infiamma i fan. Il brano Cuore amaro conquista gli utenti, ma è l'outfit ad attirare l'attenzione. Durante un movimento sinuoso del corpo, il toppino bianco scende giù... Immediati i commenti dei follower: «È spuntato un capezzolo». E ancora: «Top birichino...». In ogni caso, i fan sono concordi: «Sei stupenda». Il video, condiviso su Instagram, da Trash Italiano fa il giro del web. Neanche a dirlo, boom di like.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 00:06

