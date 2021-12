Gabriele Rossi, l'attore rivela sull'ex Gabriel Garko: «Sono preoccupato per lui»

L'amore, a volte, può trasformarsi in amicizia. A confermarlo è Gabriele Rossi che ha raccontato come la storia d'amore con Gabrile Garko sia poi diventata una bella amicizia. In una intervista al settimanale Nuovo, l'attore si è confidato abbattendo quel velo di riservatezza che lo caraterizza. Parlando di Garko, Rossi ha rivelato: «Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia: voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto».

Traspare dalle sue parole, la preoccupazione per Garko, che negli ultimi anni è stato messo da parte nel campo della recitazione. Si è parlato di Gabriel più per le sue vicende sentimentali, dalla relazione fake con Adua Del Vesco al coming out, che per altro.

Difatti, l’ultimo film sul grande schermo di Gabriel Garko, Lazarat Burning, risale al 2017 e nello stesso anno l’attore ha fatto un breve cameo nell’ultima stagione de "Il bello delle donne". Di recente il 49enne è apparso a Ballando con le Stelle in qualità di ballerino per una notte e ha tirato in ballo un imminente progetto teatrale: sarà un ritorno in grande stile sul palcoscenico per Garko? Milly Carlucci, e i suoi giurati, ne hanno approfittato per chiedere a Gabriel di partecipare come concorrente alla prossima edizione del programma e il diretto interessato ha ammesso che valuterà la proposta.

Nel frattempo Garko vive la sua storia d'amore col nuovo fidanzato, la cui identità è avvolta nel mistero anche se dovrebbe chiamarsi, secondo i beninformati, Mattia.

