Gabriele Lavia e la moglie Federica Di Martino ospiti di “Oggi è un altro giorno: «Com'è nato il nostro amore»

Gabriele Lavia e la moglie Federica Di Martino ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Gabriele Lavia e la moglie Federica Di Martino saranno a breve a teatro con lo spettacolo “Le leggi della gravità”.

Gabriele Lavia e la moglie Federica Di Martino a "Oggi è un altro giorno"

Federica Di Martino ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha parlato del suo amore per Gabriele Lavia: «Ci siamo conosciuti - ha raccontato - perché lui mi aveva scritturato per un suo spettacolo, che poi non ho potuto fare. Ci siamo sposati per disperazione, siamo delle personalità così diverse che abbiamo trascorso una decina d’anni a tentare di liberarci l’uno dell’altro, poi abbiamo capito che non c’era niente da fare allora siamo convolati a nozze. Abbiamo 30 anni di differenza, lui è un attore gigantesco, io un’attrice con una personalità spiccata… I problemi non sono mancati».

Anche Gabriele Lavia, giuramenti a parte, sembra molto innamorato della moglie: «Ho giurato di non dire perché mi sono innamorato di lei. E’ la mia terza moglie, so che non potrei più stare senza di lei nemmeno un secondo, anzi non sono capace a fare nulla se lei non è con me”.

Gabriele Lavia ricorda poi il suo incontro con Giorgio Strehler: «Mi fece un provino. Mi voleva prendere per farmi fare un personaggio, ma io ne volevo interpretare un altro che era molto meno importante. Lui allora me lo fece presente ma accettò, senza però farmelo mai provare. Tutto le volte che arrivavamo alle mie scene passava avanti. Io glielo dissi e gli mostrai la mia interpretazione, che gli piacque molto e di cui andava orgoglioso».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA