Tra i flirt presunti di Gabriel Garko c'è anche quello con Serena Autieri. Da quando l'attore ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, le donne dello spettacolo che gli sono state vicine negli anni hanno confessato che le relazioni erano finte. Serena Autieri ha condiviso con Garko il set della fiction "L'Onore e il Rispetto" e in quel periodo si vociferava di una particolare intesa tra i due.

Intervistata da Serena Bortone per il talk di Rai Uno 'Oggi è un altro giorno', Autieri fa finalmente chiarezza: «Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare».

Autieri è oggi sposata con il manager Enrico Griselli, con il quale ha avuto la figlia Tosca, nata sette anni fa. Le chiacchiere sui presunti flirt fanno dunque parte del passato e non ha piacere a tornare sull'argomento. Del flirt avevano parlato diversi settimanali di cronaca rosa, tra cui "Diva e Donna" nel 2006.

