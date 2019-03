Gabriel Garko in pausa dalla tv, nuovo look coi capelli a spazzola... e fedina d'oro al dito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha deciso di allontanarsi un po’ dalle scene e per l’occasioneha cambiato. L’attore infatti, single dopo la fine della sua relazione con la collega attrice Adua Del Vesco, sorpreso all’aeroporto di Fiumicino assieme a un amico, ha sfoggiato un nuovo taglio a spazzola e una fedina al dito.Gabriel, single da circa un anno, come mostrano le foto pubblicate da "Spy" porta una fedina in oro sulla mano sinistra che potrebbe significare anche un riavvicinamento in corso con la sua ex. Il cambiamento di Gabriel comunque non riguarda solo il look: “Sono cambiate tantissime cose nella mia vita – aveva spiegato a “Chi” - sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vita lavorativo. Mi sono ritirato per un po' dalle e in questo periodo mi sono finalmente ritrovato e sono più forte di prima. Ho raggiunto una pace interiore che prima, tutto sommato, non avevo”.