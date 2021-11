Gabriel Garko, la foto social col presunto fidanzato: «Relax at home!»

Gabriel Garko esce allo scoperto e presenta sul social quello che secondo gli esperti di gossip è il suo nuovo fidanzato. Proprio recentemente l’attore, che ha fatto outing nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato ospite a “Verissimo” di aver finalmente ritrovato l’amore.

Gabriel Garko, la foto social col presunto fidanzato

Gabriel Garko presenta il suo, ancora presunto, fidanzato su Instagram. L’attore ha ricondiviso dal suo account un post originariamente pubblicato da Matia Emme, un utente dal profilo privato, di professione general manager, che vive a Milano. I due nello scatto social siedono sorridenti sul divano e la foto è accompagnata dalla scritta: «Relax at home».

Gabriel Garko, la rinascita a Verissimo: «Ho una storia da poco. Vorrei diventare papà ma ho paura»

Recentemente Gabriel Garko, che ha fatto outing nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip durante una visita alla sua ex Rosalinda Cannavò, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin ha confessato di aver trovato l’amore: «Ho una storia da poco – ha spiegato - ma è iniziata molto bene. Lui ha 36 anni, non fa il modello come ha scritto qualcuno e non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 21:16

