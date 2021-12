Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato: chi è Matia Emme, l'uomo 'misterioso'

di

Poco più di un anno fa faceva coming out al Gf vip, e da allora Gabriel Garko è libero. Una vita nuova per l'attore. Nessun giudizio da parte dei genitori e una vera e propria rinascita personale. Ha calato le maschere Gabriel l'anno scorso in diretta da Alfonso Signorini per difendere la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò. Da allora vive serenamente anche l'amore e ora dopo Gabriele Rossi c'è un altro uomo misterioso al suo fianco: Matia Emme.

Chi è Matia Emme, nuovo fidanzato di Garko

Dopo i rumors che si erano alzati tra i due è stato l'attore stesso a ufficializzare la relazione pubblicando una foto sul suo profilo instagram. Non si sa molto di più perchè ormai Garko, dopo le relazioni con persone famose dello spettacolo (tra l'altro montate a tavolino) che lo vedevano su tutte le copertine dei giornali, ora tiene riservata la sua vita privata.

Di Matia non si sa molto, il fidanzato di Gabriel ha il profilo bloccato e dai social quindi non si può capire nulla, se non che nella vita fa il manager, vive a Milano e ha una pagina seguita da quasi 9.000 follower, ma che a breve acquisterà altri numeri. In un primo momento si era parlato di una occupazione per lui nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica (perchè in effetti c'è un dj su instagram con lo stesso nome del fidanzato di Gabriel), ma è stato lo stesso Garko a smentire tutto: «Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto».

Nulla di più sappiamo ma ciò che è certo è che per Garko il periodo è positivo, anche ieri nella performance a Ballando con le Stelle l'ex de Il bello delle Donne è apparso sereno e felice. E il merito è anche di Matia. Intanto Gabriel si dice pronto finalmente a diventare padre.

