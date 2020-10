Gabriel Garko esce allo scoperto, le foto con Gaetano: ecco chi è

Gabriel Garko esce allo scoperto e si mostra in pubblico con Gaetano, 23enne di origini napoletane che lavora nell'ufficio scali dell'aeroporto di Malpensa. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip e su Verissimo, l'attore - al secolo Dario Gabriel Oliviero - è stato paparazzato dal settimanale "Chi" in compagnia di questo ragazzo con cui avrebbe iniziato una frequentazione a distanza.



Leggi anche > Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila euro»



«Finalmente libero di mostrare i suoi sentimenti», è la didascalia che appare sul giornale diretto da Alfonso Signorini. Negli scatti si vedono l'attore torinese e il ragazzo sorridenti in strada e in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. L'attore, infatti, non sarebbe ancora tornato nella sua villa di Zagarolo, ma starebbe vivendo proprio in un residence dove vivono anche Grimaldi e Battaglia. Con la coppia ha sempre avuto un'amicizia speciale e proprio Eva Grimaldi ha chiarito che la loro storia d'amore era stata inventata.





Gabriel Garko ha nascosto la sua omosessualità, «il segreto di Pulcinella», per buona parte della sua carriera. A "Verissimo" ha ammesso: «Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni». E sulla storia con Gabriele Rossi ha aggiunto: «Si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro».



Il suo cuore ora batte per una persona, presumibilmente Gaetano: «Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA