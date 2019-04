Gabriel Garko dopo Adua: non più è single, convive con una ragazza. Vuole ufficializzare il rapporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova fidanzata, una convivenza e la voglia di ufficializzare il rapporto. Grandi novità per l’attore, che sembra non essere piùdopo la fine della sua love story con la collega Adua Del Vesco, conosciuta sul set di una fiction.Mentre il 19 maggio sarà il testimone di nozze dell’ex fidanzata Eva Grimaldi, che sposerà Imma Battaglia, sembra infatti che Garko sia innamorato e che abbia iniziato da mesi una convivenza. Per ora il nome della misteriosa fortunata è ancora avvolto nel mistero, ma visto la sua voglia di “ufficializzare”, potrebbe essere reso noto fra breve.A dare la notizia il settimanale “Oggi” che fa sapere che: “A Roma si mormora che Gabriel Garko sia innamorato e che abbia da alcuni mesi addirittura avviato una convivenza. Si dice anche che il bellissimo attore abbia intenzione di ufficializzare a breve il suo legame e di riconoscerlo anche legalmente. Chi è la dolce metà di Garko?”.