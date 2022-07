Gabriel Garko compie 50 anni: le foto della festa con gli amici più cari. C'è anche l'ex Eva Grimaldi

Gabriel Garko ha compiuto 50 anni e ha deciso di festeggiare con tanti amici la cifra tonda. Il bell'attore e sex symbol indiscusso ha voluto accanto a sé gli amici più cari in occasione del suo compleanno e tra gli ospiti non è mancata nemmeno la ex storica e sua cara amica Eva Grimaldi insieme alla moglie Imma Battaglia e anche Maria Grazia Cucinotta.

Leggi anche > Pippo Franco ricoverato in ospedale: malore nella notte. «Sta meglio»

Gabriel ha organizzato una cena informale la sera prima del suo compleanno e a mezzanotte ha spento le candeline e stappato lo spumante. «Questi siamo noi! Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme?! Si dice che la vita incominci a 50 anni, bene io ti auguro che da oggi per te inizi solo il meglio perché te lo meriti...buon compleanno amico mio, ti voglio tanto bene» ha scritto la Grimaldi sui social. Come lei altri invitati gli hanno dedicato un dolce pensiero.

Dopo la festa informale ce n'è stata un'altra più glamour anche se sempre riservatissima insieme ad altri amici. Uno scenario pieno di luci, balli e canti che Valentina Persia ha immortalato mentre era insieme al festeggiato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA