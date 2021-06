di E.C.

Francesco Totti in vacanza con Ilary Blasi e i figli a Mosca. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?». L'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola del Famosi sono volati con i tre figli (Christian, Chanel e Isabel) a Mosca per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Totti e Ilary stanno documentando il primo viaggio all'estero post pandemia con foto e video su Instagram. La conduttrice romana ha condiviso una romantica foto in cui tiene la mano del marito, di fronte alla cattedrale di San Basilio. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Buone vacanze, divertitevi». E ancora: «Siete bellissimi, super innamorati».

Ma tra i follower, c'è qualcuno che li redarguisce: «Ma in un momento in cui in Russia salgono i contagi voi andate a Mosca?». E ancora: «Invece di restare in Italia, vanno all'estero dove ci sono le varianti». «State attenti, è pericoloso». Ma in tanti li difendono: «Sono liberi di viaggiare in sicurezza, lasciateli in pace». In ogni caso, la foto "russa" fa il giro del web e per lady Totti è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 22:21

