Francesco Totti ci da un taglio, sul social col nuovo look: eccolo con i capelli rasati

Un decisivo cambio di look per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha deciso di dare un drastico taglio alla folta chioma bionda e presentarsi ai follower mentre trascorre le vacanze assieme ai figli con i capelli rasati.

Francesco Totti ha deciso di cambiare il suo look. Forse per via dell’innegabile caldo estivo e per questioni di praticità l’ex capitano della Roma si è rasato i capelli e ha regalato ai follower il risultato del "drastico" lavoro del suo parrucchiere. Francesco, in vacanza al mare a Sabaudia, ha infatti condiviso nelle stories un video che lo vede felice e sorridente, circondato dall’affetto degli amici e dei figli, mentre la telecamera della smartphone indugia sul suo nuovo taglio.

in tema di famiglia, proprio ultimamente Francesco Totti (ancora col vecchio look) ha condiviso un tenero post per Isabel, la sua terza figlia nata dal matrimonio con Ilary Blasi. Da instagram infatti Francesco ha postato un suo scatto assieme alla piccola, seguita dalla tenera didascalia: «Il tuo sguardo… è il mio cuore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 16:23

