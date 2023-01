Francesco Totti posta una foto con i figli, ma Chanel (con un gesto) difende mamma Ilary: cos'ha fatto

Francesco Totti ha voluto condividere una foto con i suoi tre figli durante la vacanza che sta facendo insieme a Noemi Bocchi. La foto, postata nelle stories, deve essere stata scattata proprio dalla compagna del Pupone e per quello che è successo dopo sembra che la seconodogenita Chanel abbia deciso di prendere le parti della mamma Ilary Blasi.

La foto di Totti con i figli

Lo scatto infatti è stato condiviso sui social da Christian ma non da Chanel. C'è chi ha interpretato questo gesto come un segno di solidarietà verso la mamma, visto che, è molto probabile che quella foto sia stata scattata dalla donna per la quale il padre avrebbe lasciato Ilary.

Intanto però Chanel si sta godendo le vacanze con la sua famiglia, lontano dalla madre che nel frattempo è volata Thailandia con il suo nuovo compagno di cui però continuna non mostrare il volto nelle sue pagine social. Scegliendo di non condividere lo scatto Chanel sembra aver voluto indirettamente mandare un messaggio alla madre, che si sarebbe potuta infastidire per quell'immagine. Non è un segreto infatti che tra mamma e figlia ci sia un rapporto molto speciale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 12:32

