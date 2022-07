Francesco Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: il patto con Ilary e i figli

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Il mondo del gossip di questa calda estate ruota tutto attorno all'ex coppia romana e, a distanza di poco più di dieci giorni dal comunicato disgiunto diramato, continuano le indiscrezioni che coinvolgono anche la nuova fiamma dell'ex pupone, Noemi Bocchi.

Grosse novità per Francesco Totti

Grosse novità nella vita privata di Francesco Totti. Mentre Ilary Blasi, dopo il viaggio in Tanzania con i figli, ha fatto ritorno a Sabaudia per la prima volta senza Francesco, su quest'ultimo è arrivato l'ennesimo rumors sul suo rapporto con la Bocchi, secondo il quale i due sarebbero già andati a vivere insieme. Stando a quanto scrive The Pipol Gossip, infatti, l'ex calciatore «vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna».

Il patto con i Ilary e i figli

«Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania - si legge su The Pipol Gossip - si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco Totti, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo». Un patto per rispettare i suoi amati Chanel, Isabel e Cristian, che sicuramente avrà fatto piacere anche all'ex moglie Ilary.

