Francesco Totti e Noemi Bocchi più innamorati che mai: lei ha il codice fiscale di lui stampato sulla felpa

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più: ormai vanno ovunque sempre insieme… sono inseparabili insomma. Recentemente, sono stati paparazzati allo stadio ma, comunque, vengono spesso avvistati per le vie di Roma e a casa di lei oppure dell’ex capitano giallorosso. Nelle ultime ore, Noemi è stata fotografata con addosso una felpa con una stampa alquanto insolita e i fan più attenti si sono resi conto del dettaglio che appartiene proprio a Francesco Totti: il suo codice fiscale.

La felpa di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è già entrata nel cuore di moltissimi fan di Francesco Totti: con la sua riservatezza e discrezione è riuscita a conquistare anche i più scettici, anche a chi ha sempre creduto che l’amore del capitano con l’ex moglie Ilary Blasi sarebbe durato in eterno.

Noemi, che è una mamma impegnatissima, viene spesso immortalata per le vie della capitale e nelle ultime ore la sua felpa nera con una scritta gialla ha attirato l’attenzione di molti. Le lettere e le cifre stampate ricordano il nome di qualcuno e, no, non sono coordinate. Se infatti, si osserva bene la composizione delle lettere ci si può presto rendere conto che costituiscono il codice fiscale di Francesco Totti.

I commenti sui social

La felpa di Noemi Bocchi con il codice fiscale di Francesco Totti stampato sulla parte davanti, non è piaciuta a tutti. Alcuni utenti sui social hanno scritto: «Per caso ha anche quella con il codice iban?», «Cosa non farebbero le persone pur di apparire» oppure ancora «Ma cos’è sta cafonata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 19:16

