Francesco Totti e la famiglia sulla neve, la tenera dedica alla figlia Chanel

Francesco Totti, Ilary Blasi e i tre figli stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza sulla neve. Gli occhi dei followers sono sempre attenti a ogni spostamento del 'Capitano' e non è passata inosservata l'ultima delle stories pubblicate su Instagram. Il 'Pupone' ha dedicato la canzone 'A Te' di Jovanotti alla figlia Chanel, la sua secondogenita. Un momento molto tenero.

Leggi anche > Francesco Totti incontra Salvini in montagna: boom di commenti dopo la stretta di mano dei "Capitani"

La canzone che il cantante aveva dedicato alla sua bambina appena nata è stata messa a corredo della foto di padre e figlia. Totti e Chanel sono sulla neve, lui l'abbraccia e le dà un bacio sulla guancia. Uno scatto intimo e familiare, diverso da quello circolato ieri.



L'ex capitano della Roma ha incontrato Matteo Salvini e il leader della Lega ha pubblicato la foto della stretta di mano. Il post ha scatenato numerosi commenti, tra i quali quelli che ricordano che anche Salvini è un "Capitano" per i suoi seguaci. «Il Capitano! Onore a te Francesco Totti!», ha scritto Salvini nella didascalia. I due si sono incontrati in un rifugio sulle Dolomiti del Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA