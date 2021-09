Ilary Blasi ha pubblicato un video nel quale prende in giro il marito, Francesco Totti. Er Pupone aveva paura di salire sulle giostre, nonostante fosse in vacanza a Disneyland insieme alla moglie e alla figlia Chanel. foto: Kikapress; music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 11:07

