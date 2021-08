Francesco Totti e Ilary a Sabaudia: spunta la foto con Marcell Jacobs

Con le due medaglie d’oro che ha con conquistato alle Olimpiadi di Tokio ancora sul petto, Marcell Jacobs si regala qualche giorno di relax a Sabaudia, storica meta vacanziera di Francesco Totti. Il velocista azzurro e l'ex capitano della Roma si sono incontrati e, fra autografi e selfie chiesti dai numerosi fan, hanno dedicato anche uno scatto social ai loro follower.

Marcell Jacobs, la fidanzata Nicole Daza, Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi

Marcell Jacobs è in vacanza a Sabaudia dopo la vittoria di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokio. Tramite un amico comune ha conosciuto Francesco Totti, che sul litorale pontino passa gran parte dell’estate, e ha deciso di immortalare il momento per regalarlo ai suoi follower sul social. Da Instagram infatti il velocista italiano ha postato uno scatto che lo vede assieme alla fidanzata Nicole Daza, Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. La foto è seguita dalla didascalia: «Holiday Mode» e, oltre a raccogliere una pioggia di like, ha ricevuto numerosi commenti entusiastici nella bacheca. Fra tutti quello proprio di Francesco Totti, che sottolinea: «È stato un piacere ed un onore… ancora complimenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 16:53

