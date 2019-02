Francesco Totti e Ilary Blasi, vacanze d'amore a Ortisei: «Noi, sempre più su»

Ultimo aggiornamento: 22:01

Vacanze romantiche persulle piste di Ortisei. L'ex capitano della Roma ha postato un'altra foto che lo ritrae con gli sci ai piedi accanto alla sua bellissima moglie e un tenera didascalia: «Sempre più su».Il campione giallorosso sta imparando a sciare. Finché giocava nella Magica Totti non poteva avvicinarsi alla neve per contratto ma ormai per lui è iniziata una nuova vita. E a quanto pare ci ha preso gusto.