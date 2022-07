Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovi rumors: la maxi villa all'Eur resterà ai figli, loro faranno a turno

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce, giorno dopo giorno, di nuove indiscrezioni. E così, adesso, nel bel mezzo delle vacanze della coppia più chiacchierata del momento, arriva un altro dettaglio sull'accordo tra i due. Secondo quanto emergerebbe dagli ultimi rumors del mondo del gossip, la maxi villa dell'Eur in cui viveva la famiglia Totti resterebbe ai figli. Cristian, Chanel e Isabel continuerebbero ad abitare nella lussuosa abitazione da ben 25 stanze.

La maxi villa

È questa la via che Totti e Ilary starebbero tentando di percorrere, affinché i figli non vengano penalizzati e possano continuare a vivere nella casa dove sono cresciuti finora. Una casa dotata di ogni comfort e tanto spazio all’aperto dove i tre potrebbero anche continuare a ospitare gli amici in totale sicurezza, cosa a cui Francesco Totti tiene particolarmente da sempre. Una villa dotata di spa, piscina, campi da padel e tanto verde.

L'alternanza dei genitori

La proprietà dell'immobile verrà discussa in un secondo momento, probabilmente a settembre. Francesco in quella casa ha il suo ufficio con i trofei vinti in carriera e una Ducati personalizzata e quindi sicuramente la villa sarà oggetto di discussione. Ma non ora. Adesso la priorità di entrambi è garantire la serenità dei propri figli. E così i due avrebbero deciso di alternarsi all'interno della casa che rimarrà occupata in pianta stabile dai figli. In fase di separazione, si sa, molto spesso sono i figli a dover spostarsi da una casa all'altra per continuare a mantenere i rapporti con entrambi i genitori. Ma non in questo caso. Saranno Francesco Totti e Ilary Blasi ad alternarsi nella villa, in base agli impegni lavorativi dei due.

Ilary sarà spesso a Milano

A proposito di impegni lavorativi, infatti, Ilary Blasi sarà spesso a Milano. Confermata alla guida dell'Isola dei Famosi 2023, la conduttrice sarà impegnata spesso a Milano dove, secondo molti rumors, ha deciso di trascorrere molto più tempo, anche per stare più vicina all'amica Silvia Toffanin. E proprio per questo, Ilary potrebbe acquistare presto casa a Milano. Nel mirino è già finito un lussuoso appartamento al Bosco Verticale, delle cui spese si preoccuperebbe Francesco Totti. E sempre a lui spetterebbe il pagamento di un altro immobile a Roma, molto vicino alla maxi villa in cui vivranno i figli. Un modo per essere sempre pronta a correre in aiuto di Chanel, Isabel e Cristian in qualsiasi momento di necessità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 19:25

