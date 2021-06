Francesco Totti e Ilary Blasi, la magica serata per l'anniversario di matrimonio: «Sedici anni di noi!»

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi festeggiano i sedici anni di matrimonio con una romantica cena nella Capitale con vista Cupolone. La speciale serata tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, alla presenza dei figli Cristian, Chanel e Isabel, è stata celebrata anche con un post social dai rispettivi account instagram.

Francesco Totti e Ilary Blasi, festa per i sedici anni di matrimonio

Nell’anno 2005, precisamente sabato 19 giugno, un giovane e già famosissimo Francesco Totti sposava l’ex letterina di Passaparola Ilary Blasi, dando vita a una fiaba che dura da sedici anni. Oggi ricorre appunto l'anniversario di matrimonio e la coppia ha festeggiato l'evento con una cena in una splendida location con vista San Pietro, assieme ai tre figli nati dalla loro relazione Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Ilary Blasi, dal suo account Instagram, ha poi postato una foto per celebrare la speciale serata: con il magico set capitolino davanti a sè, stringe in mano un bicchiere di vino mentre Francesco Totti la guarda con aria sognante. Una foto molto simile è stata condivisa sul social del marito, che ha aggiunto nella didascalia: “16 anni di noi”

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 23:24

