Francesco Totti "furioso" in vacanza a Mosca, il gesto inaspettato di Ilary Blasi lo fa andare fuori di sé: «Ti meno!». Prosegue la vacanza della famiglia Totti-Blasi nella capitale russa. L'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola continuano a documentare con foto e video, il soggiorno con figli e amici, tra la cattedrale di San Basilio e il teatro Bolshoi. Ma oggi, sulle stories di Ilary, è spuntato un bizzarro battibecco.

Totti e Ilary si trovano in un ristorante, per un pranzo tipico del luogo. La conduttrice inizia a prendere pezzi di pollo con la forchetta cercando di imboccare il marito. «Mangia un po' di pollo georgiano», dice portando la forchetta alla bocca dell'ex capitano. Ma Totti non gradisce: «Se ti cade il pollo (sui suoi pantaloni, ndr) ti meno».

Ilary, però, non demorde. Tra le risate, tenta di imboccare Totti con altri piatti locali. Lui però non cede e ribadisce ironico: «Se ti cade, ti meno». Risate social.

