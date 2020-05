di Gianluca Lengua

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compleanno in famiglia perche oggi compie 13 anni. La secondogenita die Ilary ha festeggiato il compleanno a casa assieme alla famiglia e in video-collegamento con gli amici che non ha potuto invitare a causa delle norme anti-contagio Coronavirus. Un salone pieno di palloncini neri e argentati, una torta e l’affetto della famiglia Totti composta anche dal fratello maggiore Cristian (14 anni) e dalla più piccola Isabel (3). Messaggi d’amore sui social anche dal papà, l'ex capitano della Roma: «Diventi sempre più bella, ogni giorno che passa. Buon compleanno amore mio!», è il post di Francesco affidato a Instagram e corredato di una dolcissima foto assieme alla figlia sulla spiaggia di Sabaudia.LEGGI ANCHE --> Ronaldo a Del Piero: «Tu, Totti e Maldini avreste dovuto vincere il Pallone d'Oro» Non è stata da meno la mamma Ilary Blasi che attraverso delle “stories” ha raccontato la giornata, oltre a postare delle foto con in sottofondo le canzoni di Jovanotti “A te” e “Bella”: «Ti auguro di continuare a sognare e di meravigliarti sempre di piu...Ti amo», ha scritto la conduttrice tv e showgirl di successo. Due settimane fa durante una diretta Instagram tra Totti e Christian Vieri, Chanel è stata chiamata in causa da suo papà: «Ha 13 anni, ma sembra che ne abbia 18. Mi tocca legarla», ha scherzatorivelando anche il suo sconfinato amore per gli animali e un possibile futuro da veterinaria. Chanel ha un profilo Instagram privato con “solo” 2.500 follower e uno pubblico sul social Tik Tok in cui ha raggiunto quota 30 mila: balletti, canzoni e siperietti la fanno da padrone in cui, qualche volta, è coinvolto anche papà Francesco