Francesco Totti a Budapest con il figlio Cristian: la foto emoziona i fan. Poi il dubbio: «Lei dov'è?»

di Redazione web

Mentre ieri sera si giocava la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia, sugli spalti si godevano la partita Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan. L'ex capitano della Roma, infatti, si è diretto a Budapest con la nuova compagna. Il loro arrivo allo stadio è stato accolto con grande clamore. Con loro c'era anche in figlio, Cristian Totti, che orgoglioso ha poi pubblicato una foto con dedica in compagnia del papà. Ma dov'era Chanel Totti?

Dove era Chanel Totti?

La figlia di Francesco Totti è rimasta a casa. A farlo sapere è proprio Chanel Totti, che sui social pubblica una storia su Instagram in cui si vede il maxischermo all'Olimpico, in compagnia dei migliaia di tifosi che si sono diretti allo stadio romano per assistere alla finale di Europa League.

Mentre Cristian Totti con papà Francesco e Noemi Bocchi si è diretto a Budapest, Chanel ha deciso di rimanere a casa. La custodia dei figli dopo la separazione, infatti, vede solo la piccola Isabel (7 anni) affidata alla mamma Ilary Blasi.

Chanel avrà scelto di restare a casa come gesto di solidarietà nei confronti di mamma Ilary?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA