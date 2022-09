Francesco Totti a cena con Noemi Bocchi: paparazzati nello stesso ristorante in cui andava con Ilary

Mentre l'accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre più vicino, l'ex campione giallorosso non fa niente per mettere a tacere il gossip sulla loro rottura e sull'arrivo nella sua vita della nuova fiamma, Noemi Bocchi. Anzi. La nuova coppia è stata nuovamente paparazzata in un ristorante di Terracina, dove in passato è stato spesso con la sua ex moglie.

Pizzicati di nuovo

Dopo un'estate in cui Francesco Totti è stato paparazzato più volte sotto casa di Noemi Bocchi, ecco che mentre Ilary Blasi porta a scuola la piccola Isabel, lui si gode una cena insieme alla sua nuova fiamma. Tutto è iniziato da un'esclusiva del settimanale Chi che pizzicò l'ex capitano della Roma sotto casa di Noemi Bocchi con la sua Ferrari nera. E ancora una volta è il magazine di Alfonso Signorini a fotografare i due in un noto ristorante di Terracina dove era solito andare con Ilary, l'Hostaria del Vicoletto. Lui e Noemi appaiono insieme e il settimanale di gossip pubblica le foto del loro incontro «galeotto».

Cena tra amici

Francesco Totti e Noemi Bocchi, separata con due figli, la donna che ha conosciuto un anno fa e con la quale avrebbe iniziato una love story già da un po’ di tempo. Nessuna cena a lume di candela in coppia. Francesco e Noemi sono insieme ad altri amici. Entrano ed escono separatamente dal ristorante. Secondo il settimanale è «lo stesso accorgimento di sempre», fatto in passato nella Capitale, a San Felice Circeo e altrove. «Totti entrava e usciva dal condominio dove vive Noemi, ma non si faceva vedere con lei. Come allo stadio: erano vicini, ma seduti in file diverse. Come a Monte Carlo: erano nella stessa vasca idromassaggio, ma con un amico in mezzo», sottolinea il giornale.

Francesco rispetta l'accordo

L’accordo di separazione tra Totti e Ilary Blasi sarebbe più vicino e ‘consensuale’ e Francesco lo vuole rispettare in ogni suo punto: «Nessuno dei due andrebbe in televisione o sui giornali per parlare della loro rottura. Ilary avrebbe una nuova casa, intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico», riporta il settimanale. L’ex calciatore vorrebbe una soluzione pacifica. Il suo entourage sulla rottura «da un lato nega che la causa sia la frequentazione con Noemi Bocchi, dall’altro fa filtrare anche che Ilary abbia avuto in passato una ‘distrazione’ e il conto finirebbe in pareggio». Intanto gli appassionati di gossip iniziano a chiedersi quando Francesco e Noemi usciranno allo scoperto, anche se il cuore di papà potrebbe far vincere il riserbo per amore dei suoi tre figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 16:46

