Francesco Sarcina contro l'ex moglie Clizia Incorvaia: «Se non fosse per nostra figlia Nina non la frequenterei»

Se avesse potuto, Francesco Sarcina avrebbe interrotto da anni la sua relazione con Clizia Incorvaia. Se non l'ha fatto è solo per amore della loro figlia Nina, nata dal loro amore sette anni fa.

A rivelarlo è stato lo stesso frontman delle Vibrazioni, che in occasione della presentazione del nuovo Ep intitolato VI, è tornato a parlare dell'ex moglie, che – raccontò l'artista ai tempi – l'ha tradito con uno dei suoi più cari amici, Riccardo Scamarcio. «Io non ero la sua persona e lei non era la mia» ha esordito l'artista in un'intervista a Il Giornale.

«Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio» ha puntualizzato Francesco Sarcina, raccontando di non avere più nulla che lo leghi alla ex vippona, oggi innamorata di Paolo Ciavarro.

Francesco Sarcina non ha vissuto momenti facili nella propria vita. «La mia vita è stata profondamente oscena. Sono stato giudicato come un put**niere» ha raccontato il musicista, che ha ammesso di essere stato dipendente dal sesso e di avere provato diverse droghe. «Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l'alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell'auto…». Quei tempi ora paiono un ricordo lontano: «Adesso, quando alla sera giro per locali e vedo certe cose, mi dico: Ma stavo messo così male anche io?».

