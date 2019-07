Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati: «Ogni matrimonio vorrebbe un happy end»

Giovedì 11 Luglio 2019, 19:20

Un nuovo addio fra. La coppia, che ha avuto anche una figlia, Nina, si è sposata nel 2015 dopo una frequentazione di due anni, per poi lasciarsi e tornare insieme nel novembre 2018. Dal dal suo account Instagram però Clizia fa sapere che l’amore col cantante de "Le Vibrazioni" è ormai finito."Ogni matrimonio - ha scritto la Icorvaia in un post sul social - vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale . Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”.Un addio social a cui però non ha ancora risposta il diretto interessato, che per ora sembra voler evitare commenti…